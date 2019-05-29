В парке у Белого дома загорелся мужчина

Фото: tmz.com

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину. Об этом со ссылкой на свидетелей произошедшего сообщает телеканал CNBC News. Эту информацию в официальном Twitter также подтверждают представители американской секретной службы.

Инцидент, по их данным, произошел в парке «Эллипс», который также называется Президентским парком (открыт для свободного посещения). Мужчину, указывает TMZ, оперативно окружили полицейские, огонь они потушили при помощи огнетушителей. В итоге мужчина, по данным издания, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его доставили в больницу.

Информацию о том, что из «Эллипса» был госпитализирован мужчина с ожогами, CNBC News подтвердил представитель пожарной охраны Вашингтона. В настоящий момент на месте происшествия, указал собеседник канала, вместе с полицейскими и работниками спецслужбы находятся пожарные. Остальных деталей случившегося он не уточнил.

TMZ, в свою очередь, без указания источников информации отмечает, что на мужчине, возможно, был некий защитный костюм: «После того как огонь охватил все его тело, он не упал, а прогуливался по лужайке рядом с Монументом Вашингтону», — пишет издание.

В каком состоянии сейчас находится госпитализированный, издания не уточняют.