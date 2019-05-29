В США скончался сыгравший две роли в «Крестном отце» актер

В США скончался сыгравший две роли в «Крестном отце» актер

В больнице Лос-Анджелеса скончался сыгравший в киносаге «Крестный отец» актер Кармине Кариди. Об этом TMZ сообщил менеджер актера.

85-летний Кариди умер в медучреждении в окружении близких и друзей. Он находился в больнице с конца апреля, куда его доставили после «серьезного падения». Кариди лечили от травм спины, однако впоследствии он заболел пневмонией. Врачи ожидали улучшения состояния актера, но в прошедшую субботу ему резко стало хуже.

Менеджер отметил, что, возможно, самым большим сожалением Кариди была причастность к скандалу, из-за которого его исключили из Американской кинематографической академии.

Кариди стал известен после ролей во второй и третьей частях «Крестного отца». При этом актер исполнил роль двух разных персонажей — нью-йоркского гангстера Кармине Розато и главы преступной группы в Чикаго Альберта Вольпе.

В 2004 году киноакадемия исключила актера из своих рядов за передачу пиратам копий фильмов.