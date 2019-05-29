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Бизнес ,  
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Новый гендиректор «Газпром межрегионгаза» уволил восемь заместителей

Новый гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, сменивший на этой должности Кирилла Селезнева, уволил восемь из девяти своих заместителей.

Как сообщила РБК представитель «Газпром межрегионгаза» Мария Фролова, у всех прежних заместителей закончились сроки действия контрактов и они перешли на другую работу. Исключение составляет только заместитель генерального директора по корпоративной защите Роман Седов, контракт с ним продлен.

Заместителем гендиректора по корпоративным и имущественным отношениям назначен Александр Заварзин, говорится на сайте компании. А занимавшая эту должность Елена Михайлова сохранила пост главы департамента № 105 (департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям, она совмещала две должности) и члена правления компании, указано на сайте «Газпрома».

Заварзин работает в структурах «Газпрома» с 1998 года, с 2014-го он был заместителем гендиректора, начальником юридического отдела «Газпром СПГ Санкт-Петербург», который возглавлял Густов.

Кандидаты на вакантные должности других заместителей руководителя компании проходят процедуру утверждения в «Газпроме», сказала РБК представитель «Газпром межрегионгаза». Их имен в компании не раскрыли.

Источник РБК, близкий к компании, говорит, что заместителем по капитальному строительству и инвестициям станет Алексей Бугаенко, который ранее работал начальником департамента капитального строительства и управления проектами «Петербургтеплоэнерго» (структура «Газпрома»). В «Газпром межрегионгазе» и «Газпроме» не комментируют эту информацию.

Теги: кадровые назначения, «Газпром межрегионгаз»
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