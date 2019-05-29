При стрельбе на востоке Москве пострадал человек

При стрельбе на востоке Москве пострадал человек

На востоке Москвы произошла стрельба. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«По адресу Преображенский вал дом 1, строение 1 произошел конфликт между гражданами в ходе которого один мужчина произвел выстрел в другого из травматического оружия и скрылся, в настоящее время злоумышленник разыскивается», — сообщили в пресс-службе.

По данным ТАСС, пострадавшего доставили в медучреждение.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что конфликт произошел между сотрудниками двух частных охранных предприятий. Причина инцидента не называется.