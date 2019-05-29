Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника

Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника

Во Львове протестующие выломали дверь в здание городского совета и ворвались внутрь. Об этом сообщается на сайте администрации Львова.

Когда несколько десятков активистов подошли к зданию, к ним вышли три чиновника, включая руководителя аппарата горсовета Евгения Бойко. «Конструктивного разговора не получилось», — отметила администрация.

Как пишет местное издание Zahid.net, протестующие отказались общаться на улице и потребовали впустить их в сессионный зал, а также позвать заместителя мэра по вопросам ЖКХ.

Руководитель пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак пояснила УНН, что речь идет о 60 протестующих. По словам Процак, после невыполнения их требований активисты ворвались внутрь здания, избили охранника, а также вышедшего к ним Бойко. Чиновник, пишет Zahid.net, впоследствии был госпитализирован с травмой селезенки. По информации издания, активисты в том числе являются представителями националистических организаций.

Протестующие разошлись по этажам здания горсовета, предприняли неудачную попытку попасть в кабинет мэра Андрея Садового, а также «нарушали общественный порядок» в кабинете директора департамента горсовета Галины Сличной. После этого большинство покинуло горсовет, сейчас на месте работают полицейские, заключила Процак.