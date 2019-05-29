Россиянин пострадал во время драки между британскими фанатами в Баку

Россиянин пострадал во время драки между британскими фанатами в Баку

Российский гражданин пострадал во время потасовки, которая произошла в одном из баров азербайджанской столицы. По данным издания Haqqin.az, в драке участвовали болельщики английских клубов «Челси» и «Арсенал», которые 29 мая должны сыграть в финале Лиги Европы. 41-летний Заур Мамедов, который прилетел в Баку из России, получил резаную рану лица.

Если Мамедову помощь была оказана на месте, то пострадавший болельщик «Челси» был госпитализирован с открытой рваной раной головы. По данным врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

По данным Daily Mail, болельщики «Арсенала» и «Челси» не выкупили полностью свою квоту на 69-тысячном стадионе в столице Азербайджана. Причиной стали высокие цены на авиабилеты и сложности с приобретением прямого билета из Лондона в Баку.