Польский политик призвал Качиньского к ответу за оскорбления России

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен предстать перед трибуналом страны за оскорбления России. Об этом заявил бывший евродепутат, главы партии KORWiN Януш Корвин-Микке, передает Niezalezna.pl.

Он добавил, что в настоящее время угрозу для Польши представляет не Россия, а Украина с ее фашистскими движениями.

«У нас есть бандеровцы, которые на данный момент имеют не очень высокую поддержку, но я напоминаю, что она выше, чем была у Адольфа Гитлера за три года до прихода к власти», — пояснил он.

Россию, в свою очередь, он назвал «врагом врага», с которым необходимо выстраивать хорошие отношения.

В феврале 2017 года Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Do Rzeczy также посоветовал украинским властям не идти в Европу под флагом украинских националистов времен Второй мировой войны.

