Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс из Челябинска в Анталью, задерживается почти на 13 часов из-за неисправности судна, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Airbus A321 должен был вылететь в 2:20 (4:20 мск).

«Сейчас ориентировочное время вылета 15:00 (13:00 мск), фактическое время будет определяться техниками авиакомпании после осмотра судна, выяснения причин неисправности. Было продано 219 билетов — полностью загруженное воздушное судно. Авиакомпания выполнила обязательства по отношению к пассажирам, часть размещены в гостинице, часть уехала домой, кому было так удобно», — пояснили в пресс-службе.

Как пишет местное издание 74.ru, перевозчик не планирует менять самолет, а для починки вызвали техника из Москвы. Издание отмечает, что среди пассажиров, по данным транспортной прокуратуры, находятся 58 детей. Прокуратура начала проверку.