Общество , 09:32
0
В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека
В Астрахани в ночь на 29 мая загорелся частный дом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Пожар произошел в Советском районе города на улице Ульянова. В МЧС уточнили, что по адресу: ул. Ульянова, д. 20, ночью загорелись кровля, внутренняя отделка жилого дома и бытовые вещи, которые находились в нем, на площади 80 кв. м.
«После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — отметили следователи.
По факту случившегося ведомство проводит проверку.