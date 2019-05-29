В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека

В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека

В Астрахани в ночь на 29 мая загорелся частный дом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошел в Советском районе города на улице Ульянова. В МЧС уточнили, что по адресу: ул. Ульянова, д. 20, ночью загорелись кровля, внутренняя отделка жилого дома и бытовые вещи, которые находились в нем, на площади 80 кв. м.

«После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — отметили следователи.

По факту случившегося ведомство проводит проверку.