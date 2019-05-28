На Алтае задержали создателя криптовалютной пирамиды из Казахстана

В Алтайском крае полиция по просьбе правоохранительных органов Казахстана задержала директора коммерческой организации, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании гражданина этой страны, находящегося в межгосударственном розыске», — сказала она.

«Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн руб. по текущему курсу). Выявлено почти триста аналогичных эпизодов», — добавила Волк.

Казахстан мужчина покинул в январе 2019 года. Он незаконно пересек границу с Россией верхом на лошади и жил все это время в Алтайском крае, а затем решил переехать в столицу.