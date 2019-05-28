В Москве оштрафовали порезавшего ножом стропы эвакуатора водителя

В Москве мировой суд района Люблино на несколько тысяч рублей оштрафовал автомобилиста, разрезавшего ножом стропы захватов эвакуатора. Об этом сообщается на сайте Администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

В АМПП пояснили, что водитель оставил припаркованную машину с нарушением ПДД, и служба эвакуации начала грузить автомобиль на спецтранспорт. Во время погрузки вернулся водитель и потребовал прекратить эвакуацию.

Он отказался предъявить документы для составления протокола, порезал две стропы эвакуатора, освободил колеса от захватов и уехал. АМПП обратился в суд, который удовлетворил требования государственного учреждения на «существенную сумму». Уточняется, что водитель также будет оштрафован за остановку в неположенном месте.

«Водитель мог предъявить документы инспектору, тем самым доказав, что действительно имеет право на управление этим автомобилем, а не является посторонним человеком. Тогда задержание автомобиля было бы прекращено», — подчеркнули в АМПП.