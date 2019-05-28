«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши

Компания «ЛитРес» заявила о запуске для польской аудитории сайта litres.pl и мобильного приложения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ЛитРес».

Пользователи смогут купить и читать книгу как на сайте, так и в приложении Czytaj! («Читай!» — РБК). До конца года будет запущено также приложение для прослушивания аудиокниг Słuchaj! («Слушай!» — РБК).

Отмечается, что компания находится на финальной стадии переговоров с правообладателями о получении контента от ключевых издательств и книжных агрегаторов Польши. Таким образом, читателям будут доступны новинки польских авторов, а также популярные зарубежные произведения.

По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.). По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 13%, однако он был в два раза меньше, чем цифры по рынку электронных книг в России на тот момент.