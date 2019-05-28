Во Львове подожгли отделение Альфа-банка

В ночь на 28 мая в центре Львова загорелось отделение Альфа-банка, сообщает агентство Zahid.net. По данным нацполиции, причиной возгорания стал поджог.

«Около 3:50 поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окно, забросили неизвестное вещество, в результате чего произошло возгорание», — сообщила пресс-секретарь полиции Иванна Кутнев.

Банк находится на первом этаже четырехэтажного дома №13 по улице Галицкая. Как сообщили изданию в львовском главке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар ликвидировали в 4:15 по местному времени (совпадает с московским), он уничтожил офисную мебель на площади 5 кв. м, а также повредил предметы интерьера на площади 15 кв. м. Никто не пострадал.

Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Следователи ищут причастных.