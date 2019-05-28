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Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход. Никто не пострадал.

Как отмечает VL.ru, серьезные повреждения получили Nissan X-Trail и Mitsubishi Pajero Sport — их практически расплющило, восстановить машины невозможно. Также переднюю часть снесло у Mitsubishi Delica, а у Toyota Vitz повреждена правая сторона.

Видео: asn24 / VK

К 15:00 по местному времени (8:00 мск) городские службы убрали бетонные блоки и расчистили дорогу, пишет PrimaMedia.

Сообщается, что аналогичное происшествие случилось по адресу: улица Терешковой, дом 13. Там бетонная конструкция обрушилась на четыре припаркованных автомобиля. Они пострадали не так сильно, но на них остались вмятины и царапины.

Кроме того, отмечает PrimaMedia, из-за непогоды в городе упали несколько деревьев. Их уже распилили и убрали. О пострадавших ничего не сообщается.

Как пишет VL.ru, власти обещают выплатить компенсации владельцам уничтоженных и поврежденных машин. Сейчас лестница находится на муниципальном балансе, вскоре будет проведена экспертиза, по результатам которой сообщат о сроках восстановления. Издание также отмечает, что горожане жаловались на аварийное состояние лестницы.

Теги: Владивосток, обрушение, оползень, машины
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