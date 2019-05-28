Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход. Никто не пострадал.

Как отмечает VL.ru, серьезные повреждения получили Nissan X-Trail и Mitsubishi Pajero Sport — их практически расплющило, восстановить машины невозможно. Также переднюю часть снесло у Mitsubishi Delica, а у Toyota Vitz повреждена правая сторона.

Видео: asn24 / VK

К 15:00 по местному времени (8:00 мск) городские службы убрали бетонные блоки и расчистили дорогу, пишет PrimaMedia.