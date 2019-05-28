В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами

В ДТП с пассажирским автобусом в Приморье погибли два человека, еще 19 получили травмы, сообщает краевое управление МВД.

Фото: ГИБДД Приморского края / ТАСС

Авария произошла под Уссурийском на 665 км автодороги Хабаровск — Владивосток. По предварительным данным, автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.

Автобус перевозил китайских туристов, которые прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР об обмене туристскими группами, сообщили ТАСС в краевой администрации. Всего в нем находились 45 человек. В администрации уточнили, что один из погибших — водитель. По данным властей, пострадали 13 человек.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, сообщил агентству представитель ГИБДД.