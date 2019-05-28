Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет петербургским аэропортом).

Как рассказали РБК в авиакомпании, рейс ZF 7891 задержали утром 28 мая из-за неисправности, которую техники обнаружили при осмотре воздушного судна.

Пассажиров перевели в терминал, обеспечили напитками и питанием, отметили в AZUR Air. Организован вылет резервного самолета. «В настоящее время самолет вылетает за пассажирами из Внуково. Новое время вылета на резервном лайнере из Пулково в Анталью ожидается в 12:20 мск», — добавили в компании.

Пассажирка задержанного рейса, которая представилась как Гала, в разговоре с РБК сообщила, что, по словам сотрудника авиакомпании, причиной неисправности судна стала поломка в конструкции, на которой установлено колесо самолета. Она отметила, что официально об этом объявлено не было. «Достаточно оперативно нашли рейс», — добавила пассажирка.