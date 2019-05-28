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Напавшего на президента Бразилии мужчину признали невменяемым

Согласно решению федерального судьи в Бразилии, Аделиу Биспу ди Оливейра, пытавшийся убить президента страны Жаира Болсонару, признан невменяемым. Об этом сообщает Globo.

По итогам экспертизы было установлено, что он страдает параноидальным бредовым расстройством личности.Он не мог полностью осозновать свои действия. После вынесения решения суда ди Оливейра отправят на принудительное лечение. Участие иных лиц в покушении суд исключил.

Жаир Болсонару набрал 56% голосов избирателей в ходе выборов в октябре 2018 года. В ходе предвыборной компании 5 сентября на него было совершено покушение. Ди Оливейра ударил кандидата ножом в живот. По словам нападавшего, он сделал это «по приказу бога». После покушения Болсонару был госпитализирован, и ему сделали две операции.

1 января Болсонару вступил в должность и принял присягу.

Теги: Бразилия, покушение
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