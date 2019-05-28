На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ России.

В ведомстве отметили, что звонки о якобы заложенных бомбах поступили в аэропорт и полицию. «В указанных объектах в срочном порядке была проведена эвакуация людей», — сообщили в управлении.

В настоящее время в аэропорту, торговом центре и на автостанции работают сотрудники ФСБ и МЧС, а также полицейские и кинологи с собаками.

В диспетчерской аэропорта сообщили «РИА Новости», что из-за эвакуации был задержан вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Москву.