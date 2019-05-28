В Арктике пограничников снабдили травматикой для защиты от белых медведей

Российских пограничников вооружили травматическим оружием для защиты от белых медведей в арктической зоне. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Стрелять в медведей нельзя, даже если они подходят очень близко и создают угрозу жизни сотрудников. На случай опасного приближения хищника у пограничников есть травматическое оружие, которое можно применить, чтобы отпугнуть животное», — заявил он.

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