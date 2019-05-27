В Североморске при разделке загорелся списанный эсминец

В советской и российской истории в состав флота входили три эсминца, которые назывались «Гремящий». Первый был включен в состав Северного флота (СФ) в ноябре 1939 года. Он участвовал в русско-финской и Великой Отечественной войнах. Выведен из состава СФ в 1958 году.

Второй эсминец, известный под названием «Гремящий» (до 14 сентября 1988 года «Ведущий»), был принят флотом в конце 1988 года. В 1992 году принял участие в вытеснении из территориальных вод России американской подводной лодки. В 1993 году посетил Ливерпуль для празднования 50-летия Битвы за Атлантику. В сентябре 1996 года из-за неудовлетворительного состояния трех из четырех котлов эсминцу был запрещен выход в море. Из состава сил постоянной боевой готовности был выведен в марте 1997 года. Списан в 2007 году.

Третий эсминец «Гремящий» был принят в состав Военно-морского флота летом 1991 года, однако тогда он назывался «Безудержный», получив нынешнее название в 2007 году. В 1993 году посетил с официальным визитом порт Нью-Йорк. С 1997 года не выходил в открытое море, а в 1998 году был выведен в резерв второй категории из-за необходимости замены некоторых комплектующих. В 2012 году на нем был спущен военно-морской флаг. В апреле 2016 года был объявлен утилизационный тендер от Минобороны.