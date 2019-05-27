В Североморске при разделке загорелся списанный эсминец

Списанный эсминец «Гремящий» загорелся в Североморске в Мурманской области. Пожар локализовали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специальное управление ФПС № 48 МЧС России.
«В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация», — сказала собеседница агентства.
В спецуправлении МЧС ТАСС добавили, что площадь возгорания составила 20 кв. м. Агентство отмечает, что эсминец списали более десяти лет назад.
В пресс-службе Северного флота «РИА Новости» рассказали, что в трюмах судна загорелся мазут. При этом возгорание произошло на территории бывшего бетонного завода, который не относится к объектам Минобороны, а используется коммерческой организацией, которая утилизирует корпуса бывших военных кораблей и подводных лодок.