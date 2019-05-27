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Сотрудники Лувра устроили забастовку из-за наплыва туристов

Лувр закрыли для посещения 27 мая в связи с забастовкой сотрудников и службы безопасности музея, сообщается на сайте музея.

В пресс-службе пообещали вернуть деньги всем, кто заранее приобрел билеты для посещения музея 27 мая. Там также рекомендовали бронировать билеты онлайн, чтобы посетить музей в ближайшие дни.

Как отмечает газета Ouest France со ссылкой на текст заявления профсоюза Sud Culture Solidaires, забастовка связана с тем, что «Лувр задыхается» из-за огромного потока туристов. Сотрудники отмечают «беспрецедентное ухудшение» условий посещения музея и своей работы.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в забастовке участвуют 150 сотрудников музея, они собрались у арт-объекта колонны Бюрена рядом с Пале-Рояль.

Посетители, не попавшие в музей, отметили, что о его закрытии не предупредили заранее. Администрация Лувра уточнила, что он будет закрыт до конца дня, и пообещала сообщить, когда музей будет снова доступен для посещения.

Издание The Local пишет, что с 2009 года посетителей музея стало на 20% больше, тогда как количество его сотрудников не увеличилось.

В 2018 году Лувр посетили более 10,2 млн человек. Наплыву туристов способствовали также съемки в музее клипа американской певицы Beyoncе и ее мужа JAY-Z. Позже там стали проводить отдельные экскурсии по залам, попавшим в видео.

Теги: Лувр, забастовка, туристы
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