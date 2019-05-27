В аэропорту Киева автобус не довез до самолета 30 пассажиров

В аэропорту Киева автобус не довез до самолета 30 пассажиров

Из Киева по вине обслуживающей компании не смогли улететь 30 пассажиров авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), проводится служебное расследование, сообщил авиаперевозчик в Facebook.

«26 мая 2019 года около 30 пассажиров действительно не улетели рейсом авиакомпании МАУ PS055 Киев — Одесса. Данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг», по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование», — говорится в сообщении.

Как именно обслуживающая компания помешала вылету части пассажиров, в МАУ не уточнили. Агентство УНН пишет, что автобус не доставил их из терминала к самолету. Одна из пассажирок заявила, что автобус проехал по полю, после чего водитель объявил, что самолет уже улетел, сообщает издание «Украинские новости».

Гендиректор «Аэрохендлинг» Олег Голохвастов заявил, что инцидент произошел из-за того, что у одного из сотрудников компании произошел микроинсульт.

Пассажирам, которые не смогли улететь, предоставили питание и возможность добраться до пункта назначения. Тех же, кто решил вылететь в Одессу завтра, разместили в гостинице.