Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»

Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Роле сменил на этом посту Свена Омбудстведта, который возглавлял совдир «ФосАгро» с момента IPO в 2011 году.

«Как компания, ценные бумаги которой торгуются на Лондонской бирже, мы знакомы с Ксавье много лет. Его превосходное понимание инвестиционного сообщества и знания в области корпоративного управления будет играть ключевую роль в развитии «ФосАгро» как глобальной компании», — отметил гендиректор Андрей Гурьев. Гурьев был избран заместителем председателя совдира.

Роле вошел в совет директоров «ФосАгро» в статусе независимого члена в мае 2018 года. Он возглавлял London Stock Exchange Group Plc с 2009 года и согласился уйти в отставку в 2017 году.