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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»

Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Роле сменил на этом посту Свена Омбудстведта, который возглавлял совдир «ФосАгро» с момента IPO в 2011 году.

«Как компания, ценные бумаги которой торгуются на Лондонской бирже, мы знакомы с Ксавье много лет. Его превосходное понимание инвестиционного сообщества и знания в области корпоративного управления будет играть ключевую роль в развитии «ФосАгро» как глобальной компании», — отметил гендиректор Андрей Гурьев. Гурьев был избран заместителем председателя совдира.

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Роле вошел в совет директоров «ФосАгро» в статусе независимого члена в мае 2018 года. Он возглавлял London Stock Exchange Group Plc с 2009 года и согласился уйти в отставку в 2017 году.

В рамках IPO на Лондонской бирже в 2011 году «ФосАгро» разместила 10,8% уставного капитала по $14 за GDR, спустя два года структуры семьи Гурьевых продали еще 9% акций.

Теги: «ФосАгро», Лондонская биржа
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