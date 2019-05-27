В Кремле опровергли сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке помощника главы государства Владислава Суркова, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что Кремль традиционно не комментирует «кадровые слухи». «Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Сурков написал заявление об отставке. Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем Telegram-канале указывала, что это произошло две недели назад.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008 году стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м — заместителем председателя правительства.