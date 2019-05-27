СМИ сообщили об обнаружении на стройке в Москве более 150 снарядов

СМИ сообщили об обнаружении на стройке в Москве более 150 снарядов

На севере Москвы в Головинском районе при строительстве жилого дома обнаружилось более 150 снарядов, уцелевших со времен Великой отечественной войны. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.

Как передает ТАСС, боеприпасы обнаружили по адресу: Ленинградское шоссе, 58, строение 14. «РИА Новости» при этом сообщает, что их нашли на стройке 60-го дома.

По словам собеседника ТАСС, всего обнаружилось 152 снаряда, все они были без взрывателей. Он отметил, что среди них 96 боеприпасов калибра 45 мм, 55 — калибра 37 мм, а также одна граната Ф-1 без взрывателей.

Отмечается, что на стройку приехали пиротехники МЧС России. Они вывезли снаряды на полигон, где уничтожили их.

В отделе по Головинскому району военного комиссариата столицы РБК сообщили, что снаряды нашли на стройке 58-годома, их было всего три. «Поступила информация от УВД, что на стройке были найдены один 45-миллиметровый снаряд, один 37-миллиметровый и граната Ф-1. Мы передали информацию в МЧС», — сообщил представитель военкомата.