При нападении акулы на Гавайях погиб человек

При нападении акулы на Гавайях погиб человек

В районе острова Мауи на Гавайях мужчина погиб при нападении акулы. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, неподалеку от пляжа Каанапали. Акула напала на 65-летнего мужчину, который приехал на Гавайский архипелаг из Калифорнии, когда тот находился в воде на расстоянии 50 м от берега.

Представитель отдела земельных и природных ресурсов американского штата Гавайи Дэн Деннисон отметил, что после инцидента на пляже установили предупреждающие об акулах знаки.

Это уже третье по счету нападение акул на людей с начала года. Два других произошли в апреле и в феврале.