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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Новосибирская Росгвардия объяснила рекомендацию ездить только в 14 стран

Список из 14 государств, рекомендованных для посещения во время отдыха сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является обязательным. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления.

В ведомстве пояснили, что документ направлен на сохранение жизни сотрудников Росгвардии и членов их семьи — перечисленные в нем страны являются наиболее подходящими с этой точки зрения. «Когда они выбирают какую-то страну, даны рекомендации, где находиться более безопасно», — рассказал представитель управления.

Как писал «РБК Новосибирск», ранее в Сети появилась копия распоряжения (изданию подтвердили ее подлинность в Управлении Сибирского округа войск нацгвардии), подписанная начальником казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области», полковником полиции Ровшаном Курбановым. 

В распоряжении был опубликован список из разрешенных для посещения 14 стран: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. В документе подчеркивалось что посещение не попавших в перечень стран запрещено.

Теги: Росгвардия, рекомендация, отпуск
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