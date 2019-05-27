В Египте погибли девять полицейских в ДТП с грузовиком

В Египте погибли девять полицейских в ДТП с грузовиком

Девять полицейских погибли в ДТП в Египте в результате ДТП к северо-востоку от Каира. Об этом сообщает портал Al Youm As Sabia.

По его данным, автозак, перевозивший полицейских, врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия. В результате столкновения автомобиль с полицейскими загорелся. Находящиеся внутри салона стражи порядка не смогли выбраться из транспортного средства.

По данным портала, полицейские ехали из Александрии к месту службы на Северный Синай, где на протяжении нескольких лет армия совместно с полицией проводит операцию против террористов.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями правил дорожного движения.