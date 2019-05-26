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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Общество ,  
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Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.

По его словам, большая часть людей, находившихся на судне, это учителя. Они плыли на судне для того, чтобы получить зарплату, так как плохое качество дорог не позволяло им добраться другим способом.

По оценке властей, на судне находились несколько сотен человек. Из них более 80 человек удалось спасти. 

Теги: ДР Конго, затонувшее судно, погибшие
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