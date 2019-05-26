Украинка дважды за сутки протаранила КПП на границе Приднестровья

Гражданка Украины в течение суток два раза протаранила контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, сообщается на сайте Министерства госбезопасности непризнанного государства.

Первый инцидент произошел вечером 25 мая на пункте пропуска «Первомайск». Двигаясь на автомобиле SsangYong с украинскими номерами, она прорвалась через пункт пропуска и задела часового у шлагбаума.

Для поимки злоумышленницы был объявлен план-перехват, женщина оказалась уроженкой Приднестровья, но жительницей Украины. Ее привлекли к административной ответственности и отпустили.

Спустя несколько часов она вновь попыталась прорваться через границу. «На большой скорости владелица иномарки, явно видя закрытый шлагбаум, пошла на таран. Пограничнику в последний момент удалось отскочить в сторону», — говорится в сообщении. Сбитый шлагбаум разбил стекло и осколками ранило сотрудницу погрануправления, добавили в министерстве.

Автомобиль проехал по ленте с шипами и направился в сторону Украины, за несколько километров до пункта пропуска украинские правоохранители задержали нарушительницу. Сейчас женщина находится в Приднестровье, ее могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.