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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Зеленский рассказал о значении для Киева запаха шаурмы у метро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы у столичного метро «делает Киев Киевом». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро», — отметил он.

Зеленский добавил, что он переехал в столицу Украины в 2003 году. Он подчеркнул, что именно в Киеве в его жизни произошли многие значимые события: в этом городе появилась компания «Студия Квартал 95», его дочь пошла в первый класс, а также родился сын.

Украинский лидер заключил, что у Киева «не все идеально», но это и делает город живым, «не декоративным, а настоящим» и никого не может оставить равнодушным.
 

Теги: Владимир Зеленский, Киев, запах, шаурма
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