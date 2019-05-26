В Ленобласти полицейский получил удар ножом при попытке остановить драку

В городе Волхове Ленинградской области сотрудник полиции получил ножевое ранение при попытке остановить драку в кафе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в ночь на 26 мая произошел конфликт между двумя посетителями заведения. Отмечается, что оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник правоохранительных органов в свободное от службы время попытался остановить конфликт, однако один из мужчин нанес ему ножевое ранение. После этого оба участника конфликта скрылись.

На данный момент полиция устанавливает личности и разыскивает участников инцидента. Решается вопрос о заведении против них уголовного дела.