Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествии

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили освобождена от своей должности из-за появления российского флага на шествии в честь Дня независимости Грузии, передает портал Apsny.ge.

«Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было Министерство культуры, соответственно, с должности освобождена министр образования Инга Шамилишвили», — сказал председатель правительства.

Как отмечает издание, на шествии в рамках международного фестиваля в Батуми 26 мая появились российские флаги, а также баннер с надписью Russia.

Сама Шамилишвили заявила, что флаги появились на детском фестивале, который не имеет ничего общего с политикой, а дата его проведения совпала с Днем независимости. «Здесь находятся 15 представителей восьми стран, завтра состоится заключительный концерт», — сказала она.