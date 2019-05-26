Лазарев с юмором отреагировал на слухи о рождении у него дочери

Лазарев с юмором отреагировал на слухи о рождении у него дочери

Российский певец Сергей Лазарев опроверг слухи о рождении у него дочери.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня?» — с юмором ответил певец газете «Комсомольская правда» на просьбу прокомментировать информацию.

Он отметил, что пресса «снова лучше знает», что происходит в жизни артиста, чем сам артист. Лазарев подчеркнул, что информация о новорожденной дочери является вымышленной.

Ранее канал «Только никому...» в Telegram сообщил, что у Сергея Лазарева родилась дочь.