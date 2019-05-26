Один человек погиб при столкновении двух яхт у берегов Канн

Один человек погиб при столкновении двух яхт у берегов Канн

У берегов французских Канн при столкновении двух яхт погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

По данным газеты, столкновение произошло вечером 25 мая, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля. Сообщается, что яхта из Монако врезалась в 27-метровую яхту с британским флагом, стоявшую на якоре.

Как уточняет издание Le Parisien, в результате происшествия погиб 29-летний британец, который пытался поднять якорь. На место столкновения сразу выехали четырнадцать пожарных, местная полиция и спасатели.

Обе яхты сильно пострадали вследствие лобового удара. Несмотря на повреждения, они смогли вернуться в порт.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.