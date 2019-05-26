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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных

Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе. Об этом сообщает Gordon.ua.

В их числе — старшие солдаты Борис Пундор и Ким Дуванов 1965 и 1971 годов рождения и прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения. По словам волонтера, военные не имели при себе оружия. Направляясь в пункт постоянной дислокации бригады, они решили сократить маршрут и оказались на территории, неподконтрольной украинским властям.

О том, что украинские военные по ошибке отклонились от маршрута и попали на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, 22 мая сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС). Как заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, по факту произошедшего открыто уголовное производство.

В свою очередь в управлении народной милиции ДНР заявили, что задержали группу украинских диверсантов и изъяли у них форму, документы и взрывчатые вещества. Позднее, как утверждает начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов, задержанные признались, что планировали совершить на территории ДНР ряд диверсий, в том числе против сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Теги: Донбасс, ДНР, украинские военные
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