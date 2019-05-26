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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Общество ,  
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У берегов Японии столкнулись два судна

В водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна, сообщает газета Asahi. Инцидент произошел в 2:10 по местному времени (25 мая 20:10 мск) в 11 км от города Инубосаки в префектуре Тиба.

Одно из судов затонуло, на его борту было пять членов экипажа. Четверо из них пропали без вести, капитана удалось спасти.

Yomiuri сообщает, что затонувшее судно перевозило 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку.

Телеканал NHK отмечает, что из-за густого тумана в этом районе видимость была затруднена. Поисками пропавших занимается береговая охрана.

Теги: Япония
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