Адвокат сообщил о задержании в аэропорту Афин россиянина с $800 тыс.

В транзитной зоне аэропорта Афин был задержан россиянин с крупной суммой денег. Об этом РБК сообщил его адвокат Яннис Лаврентиадис. ТАСС юрист уточнил, что речь идет о $800 тыс.

Он пояснил, что его подзащитный задекларировал сумму на выезде из России, однако законы ЕС обязывают также декларировать любые суммы больше €10 тыс. даже в транзитной зоне аэропорта, где находился россиянин.

«По сути, он просто не был проинформирован [службами аэропорта] должным образом. Это законно вывезенные деньги, мы предоставим все необходимые документы. Я думаю, что мы во всем разберемся, и история закончится для нас положительно», — заявил Лаврентиадис. Он также отметил ТАСС, что Греция наложила на деньги россиянина штраф в размере 25%.