Минобороны назвало ложью сообщения о химатаке в Идлибе

Минобороны назвало ложью сообщения о химатаке в Идлибе

Заявление Госдепартамента США о признаках химической атаки в сирийском Идлибе 19 мая — это «очередная ложь», которая «уже не вызывает недоумения». Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, «особый цинизм» сообщениям Госдепартамента придают опровержения британской «Обсерватории по правам человека» и движения «Белые каски»: правозащитники заявили, что не имеют данных о месте предполагаемой атаки или пострадавших.

Министерство подчеркнуло, что 19 мая в Идлибе «никаких атак не было в принципе», поскольку сирийские правительственные войска накануне в одностороннем порядке прекратили огонь.

Конашенков назвал «единственными «источниками» и «очевидцами» в районе якобы имевшей место «химатаки» террористов сирийского ответвления «Аль-Каиды» из «Джебхат ан Нусры» (террористические организации запрещены в России).