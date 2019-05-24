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Amazon $2 200 (+20,42%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,55%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+22,71%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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Бывший посол Италии в России назначен зампредом ВЭБ.РФ

Бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Он будет курировать международный блок, отмечает ВЭБ.РФ.

Как отметил глава корпорации Игорь Шувалов, Рагальини поспособствовал укреплению отношений Москвы и Рима в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Рагальини окончил факультет международных отношений Брюссельского свободного университета и Высшую политическую школу им. Цезаря Алфьери при Флорентийском университете.

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Он провел на дипломатической службе более 40 лет, в том числе работал в Ираке, Иране, Индии и Канаде. С 2009 по 2013 год Рагальини был постпредом Италии при ООН, а с 2013 по 2017 год — послом Италии в России. В ноябре 2017 года российский президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

Теги: ВЭБ, назначение
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