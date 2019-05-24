Бывший посол Италии в России назначен зампредом ВЭБ.РФ

Он провел на дипломатической службе более 40 лет, в том числе работал в Ираке, Иране, Индии и Канаде. С 2009 по 2013 год Рагальини был постпредом Италии при ООН, а с 2013 по 2017 год — послом Италии в России. В ноябре 2017 года российский президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.