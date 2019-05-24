Бывший посол Италии в России назначен зампредом ВЭБ.РФ

Бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Он будет курировать международный блок, отмечает ВЭБ.РФ.
Как отметил глава корпорации Игорь Шувалов, Рагальини поспособствовал укреплению отношений Москвы и Рима в политике, экономике и гуманитарной сфере.
Рагальини окончил факультет международных отношений Брюссельского свободного университета и Высшую политическую школу им. Цезаря Алфьери при Флорентийском университете.