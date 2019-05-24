Кадыров назвал себя слугой народа и опроверг переход в правительство

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о его возможном назначении вице-премьером России или полномочным представителем президента на Северном Кавказе. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

«Меня в очередной раз женили. Без меня, — написал Кадыров в своем Telegram. — Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице». Он добавил, что те, кто «сватает» его на высшие посты, «глубоко заблуждаются».

Глава Чечни назвал себя «рабом Аллаха и слугой своего народа» и отметил, что для него не существует постов «выше этих должностей».

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В декабре прошлого года он заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона. Кадыров отмечал, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, а также не рассматривает возможность занять руководящую должность в стране.