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Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+21,9%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефти

Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов. Об этом говорится в протоколе по итогам встречи вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко, которая прошла 16 мая. Документ есть в распоряжении РБК.

Стороны также должны выработать предложение по минимизации ущерба и вариантам его компенсации.

Из протокола следует, что Россия до 29 мая обязалась выработать решения по дополнительным поставкам в июне на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до 200 тыс. тонн нефти сверх установленной квоты.

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Кроме того, Россия в течение года с даты подписания протокола (16 мая) должна привести качество нефти, которая находится во второй нитке нефтепровода «Невель — Полоцк» в соответствие с требованиями ГОСТ.

В середине апреля концерн «Беленфтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти. В компании заявили, что содержание хлорорганических соединений в сырье превышает предельные значения «в десятки раз». Белоруссия и несколько стран Европы приостановили закупки сырья по этому маршруту. Позднее прокачка чистой нефти была возобновлена.

Теги: Белоруссия, экспорт нефти
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