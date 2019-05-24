Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефти

Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов. Об этом говорится в протоколе по итогам встречи вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко, которая прошла 16 мая. Документ есть в распоряжении РБК.

Стороны также должны выработать предложение по минимизации ущерба и вариантам его компенсации.

Из протокола следует, что Россия до 29 мая обязалась выработать решения по дополнительным поставкам в июне на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до 200 тыс. тонн нефти сверх установленной квоты.

Кроме того, Россия в течение года с даты подписания протокола (16 мая) должна привести качество нефти, которая находится во второй нитке нефтепровода «Невель — Полоцк» в соответствие с требованиями ГОСТ.