Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,57 -0,29 EUR Бирж. 72,25 -0,28 Brent 68,50 +1,03% USD Нал. 65,08 64,25 EUR Нал. 72,79 71,87 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1194 +0,0018 BTC/USD Бирж. 7 986,00 +117,20 IMOEX 2 639,27 +0,79% RTSI 1 287,78 +0,97% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,46%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,46%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Amnesty International запустила онлайн-тренажер о правах человека Партнерский материал, 13:32 Трех пострадавших в перевернувшемся автобусе в Италии россиянок выпишут Общество, 13:29 Доля валютных вкладов россиян упала до минимума за полгода Финансы, 13:23 В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией Политика, 13:22 Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов Сбербанка в Москве Общество, 13:18 Третьяк заявил об уважении к России со стороны IIHF Спорт, 13:17 Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии Общество, 13:16 МВД начало проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока Общество, 13:06 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 13:04 Империя должна умереть: почему Джейми Оливер закрывает рестораны Стиль, 12:54 Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб. Бизнес, 12:48 В школах Воркуты из-за метели отменили занятия Общество, 12:47 Арсен Венгер анонсировал возвращение в футбол после годичного перерыва Спорт, 12:47 Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке Политика, 12:47
Общество ,  
0 
Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

Введение новой должности главного сержанта в ВС России является экспериментом для повышения авторитета сержантского состава и укрепления воинской дисциплины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе обратили внимание, что это не звание, а выборная должность, на которую назначаются наиболее подготовленные младшие командиры во время общих собраний сержантского состава воинской части.

Отмечается, что главный сержант должен обладать лидерскими качествами и авторитетом среди подчиненных и равных военнослужащих.

Ранее 24 мая стало известно, что в Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант, который является первым помощником командира подразделения и должен настраивать коллектив на достижение успеха в боевой подготовке.
 

Теги: должность, разъяснение, ВС России
Материалы по теме
В российской армии появилась должность главного сержанта
Общество
Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»
Политика
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter