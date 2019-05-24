Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

Введение новой должности главного сержанта в ВС России является экспериментом для повышения авторитета сержантского состава и укрепления воинской дисциплины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе обратили внимание, что это не звание, а выборная должность, на которую назначаются наиболее подготовленные младшие командиры во время общих собраний сержантского состава воинской части.

Отмечается, что главный сержант должен обладать лидерскими качествами и авторитетом среди подчиненных и равных военнослужащих.

Ранее 24 мая стало известно, что в Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант, который является первым помощником командира подразделения и должен настраивать коллектив на достижение успеха в боевой подготовке.

