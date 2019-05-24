Офицер погиб при разрыве троса в порту в Южной Корее

Офицер погиб при разрыве троса в порту в Южной Корее

Один офицер Военно-морских сил Южной Кореи погиб и четыре получили ранения в пятницу в результате разрыва троса, которым был пришвартован эсминец в южнокорейском порту Цзинхэ, вернувшийся после миссии в водах Сомали. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Трос, с помощью которого был пришвартован эсминец «Чхве Ён» водоизмещением 4400 т, лопнул в 10:15 по местному времени (04:15 мск) по неизвестной причине. Военно-морские силы проводят расследование случившегося.

В момент ЧП в порту проходила приветственная церемония, посвященная возвращению корабля, в течение полугода действовавшего в водах Аденского залива у берегов Сомали. Эсминец сопровождал суда и выполнял антипиратскую миссию.

В результате аварии пятеро офицеров были доставлены в близлежащие больницы. 22-летний старшина второго класса, которому оставалось служить около месяца и имя которого не называется, скончался от серьезных травм лица. Четверо получили не опасные для жизни ранения различных частей тела.

Раненые офицеры относятся к подразделению «Чхонхэ», которое базировалось в сомалийских водах в качестве первого военно-морского подразделения страны, помогавшего безопасному проходу судов через Аденский залив.