Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,30 EUR Бирж. 72,24 -0,28 Brent 68,60 +1,18% USD Нал. 65,06 64,22 EUR Нал. 72,76 71,84 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1191 +0,0015 BTC/USD Бирж. 7 980,90 +112,10 IMOEX 2 639,91 +0,81% RTSI 1 288,22 +1,00% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,27%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,27%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Империя должна умереть: почему Джейми Оливер закрывает рестораны Стиль, 12:54 Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб. Бизнес, 12:48 В школах Воркуты из-за метели отменили занятия Общество, 12:47 Арсен Венгер анонсировал возвращение в футбол после годичного перерыва Спорт, 12:47 Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке Политика, 12:47 Как открыть мультиязыковой контактный центр за пять шагов Pro, 12:46 Владелец UFC решил провести IPO Бизнес, 12:46 Президент Туркмении поручил мэрии бороться с нашествием бабочек в столице Общество, 12:39 5 практических кейсов: как большие данные могут поддержать бизнес РБК и МегаФон, 12:36 Сеть Ethereum станет безопаснее: основатель проекта предложил решение Крипто, 12:30 Renault Arkana: первое знакомство с российским кроссовером Авто, 12:27 Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали Общество, 12:25 Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере Политика, 12:20 Сбербанк снизит ставки по ипотеке Финансы, 12:18
Общество ,  
0 
Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали

Полиция арестовала мужчину, который вместе с женой занимался мошенничеством, ущерб от которого оценивается больше чем в 20 млн руб. В попытке скрыться от правоохранительных органов обвиняемый изменил внешность с помощью пластической операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его жену отправили под домашний арест.

По словам Волк, 29-летняя женщина и ее 56-летний муж предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали.

«Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлеченных в противоправную деятельность», — рассказала Волк.

Волк также отметила, что они участвовали более чем в 30 эпизодах мошенничества. Задержанным предъявили обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция провела 10 обысков в Москве, Подмосковье, Саратове и Нижегородской области — там, где жили обвиняемые, а также возможные участники преступлений. Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати различных организаций, почтовые штампы, мобильные телефоны, множество сим-карт и персональные компьютеры. Они также обнаружили черновые записи, значимые для расследования уголовного дела.

Теги: мошенничество, пластическая операция
Материалы по теме
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Общество
В Таиланде задержали россиянина за мошенничество через интернет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter