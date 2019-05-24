Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали

Полиция арестовала мужчину, который вместе с женой занимался мошенничеством, ущерб от которого оценивается больше чем в 20 млн руб. В попытке скрыться от правоохранительных органов обвиняемый изменил внешность с помощью пластической операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его жену отправили под домашний арест.

По словам Волк, 29-летняя женщина и ее 56-летний муж предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали.

«Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлеченных в противоправную деятельность», — рассказала Волк.

Волк также отметила, что они участвовали более чем в 30 эпизодах мошенничества. Задержанным предъявили обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).