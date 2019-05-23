Напавший с ножом на монаха священник в Троице-Сергиевой лавре лишен сана

Патриарх Кирилл лишил священнического сана игумена Севастьяна, который в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на своего коллегу. Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков подтвердил РБК эту информацию.

«Патриарх утвердил решение духовного совета Троице-Сергиевой лавры о лишении сана игумена Севастьяна», — заявил Волков.

Пьяный священник напал с ножом на своего коллегу 23 мая. Сообщалось, что пострадавший находится в больнице без серьезных повреждений. «Агентство Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечало, что монах получил ранения из-за подозрений в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег. Напавшего священника задержали, против него возбудили уголовное дело по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).