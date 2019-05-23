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Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
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Фигурант дела о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» приговорен к 13 годам

Московский районный суд Казани приговорил главу компании-арендатора торгового центра «Адмирал» ООО «Заря» Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ в марте 2015 года, в котором погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ним по делу проходят еще 11 человек. Их обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности, за нарушение требований пожарной безопасности, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, злоупотребление полномочиями и халатности. Они также получили сроки от 4,5 до 13 лет.

Пожар в торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года. Погибли 19 человек, пострадали более 60. По данным СК, трагедия произошла из-за того, что «здание не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности».
 

Теги: ТЦ «Адмирал», пожар, исправительная колония
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