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Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
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В Китае показали развивающий скорость до 600 км/ч поезд

В городе Циндао на востоке Китая произведен первый прототип поезда на магнитной подушке, который, предположительно, сможет развить скорость до 600 км/ч, сообщает государственное агентство Xinhua.

Фото: ecns.cn

Этот прототип будет использоваться для тестирования технологий и элементов системы магнитной левитации. Агентство называет это первым китайским прототипом высокоскоростного поезда на магнитной подушке. В Азии уже испытывали поезда, способные разгоняться до 600 км/ч: к примеру, весной 2015 года в Японии.

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Технология магнитной левитации позволяет поезду двигаться, не касаясь поверхности рельса: он удерживается над ним за счет электромагнитного поля. Это исключает трение и позволяет развивать высокую скорость.

Теги: Китай, Поезд
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