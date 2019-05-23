Набиуллина ответила на обвинения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у США нет оснований для обвинения России в манипуляциях с валютным курсом. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», — отметила Набиуллина.

В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, которые подозреваются в манипулировании валютным курсом. Предполагалось, что в него могут войти Россия, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Ирландия или Малайзия. В середине апреля Трамп заявил, что Москва и Пекин «играют в девальвацию валюты», из-за того что США повышает ключевую ставку.