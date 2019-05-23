СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении трех человек, подозреваемых в создании экстремистского сообщества в Астрахани. Как сообщает пресс-служба управления ведомства по региону, подозреваемые задержаны.

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников. В группе изучались правила владения холодным оружием, а также проводились тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, сообщает СК. Участники сообщества использовали при общении различные шрифты для конспирации.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружили коктейли Молотова, взрывчатые вещества, литературу с формулами для создания их компонентов, а также военную экипировку, патроны, ножи, противогазы и фашистскую атрибутику.

Решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.